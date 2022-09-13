الكوني يشيد بجهود ألمانيا في دعم تحقيق الاستقرار في ليبيا

الوطن / متابعات

أشاد النائب بالمجلس الرئاسي موسى الكوني بجهود ألمانيا في دعم تحقيق الاستقرار في ليبيا من خلال مؤتمري برلين 1-2 الذي جمع الفرقاء السياسيين.

وأكد الكوني خلال لقائه سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى ليبيا ميخائيل اونماخت على أن أمن واستقرار البلاد لايتأتى إلا بتفتيث المركزية في الحكم، والعودة إلى نظام المحافظات، الأمر الذي سيساهم في تخفيف العبء على العاصمة، التي أصبحت ساحة للصراعات السياسية بسبب وجود السلطة المركزية داخل حدودها الذي ساهم في حالة الانسداد السياسي والأزمات السياسية والاقتصادية التي تعيشها البلاد.

بدوره قدم السفير الالماني للنائب الكوني احاطة بما تم في مؤتمر برلين الأخير حول ليبيا، ومختلف المواقف الدولية بشأن الازمة الليبية، وسبل دعم العملية السياسية في ليبيا.