عقيلة صالح: زيارتي للدوحة كانت ناجحة ووجدنا ترحيبًا حارًا 

أخبارليبيا24

قال رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، اليوم الثلاثاء، زيارتي للدوحة كانت ناجحة ووجدنا ترحيبا حارا يعكس متانة العلاقات التي تجمع بين الشعبين القطري والليبي.

وأضاف صالح في حوار مع وكالة الأنباء القطرية “قنا” أن اللقاءات في الدوحة كانت تاريخية ووعدنا ببذل كل المساعي من أجل حل الأزمة لليبية.

وأكد رئيس مجلس النواب، أن الشعب الليبي يراهن على دعم أشقائه العرب الذين لا مصلحة لهم إلا حل الأزمة الليبية.

وأعرب صالح عن تفاؤله الشديد بنتائج هذه الزيارة وبالحراك الجاري للتوصل إلى حل للأزمة، مؤكدًا ثقته بقدرة الشعب الليبي على تجاوز التحديات الراهنة.

ولفت رئيس مجلس النواب إلى أن المبادرات الداخلية للتسوية مهمة، لأن الليبيين أدرى بشؤونهم وهناك تقارب بين مجلس الدولة ومجلس النواب فيما يتعلق بالدستور والإجراءات الأخرى.

ودعا الليبيين كافة إلى طي صفحة الماضي، وتناسي الخلافات، والوحدة والتكاتف لتهيئة الأجواء المناسبة للانتخابات ليحتكم الجميع إلى صناديق الاقتراع.

وعبر صالح عن ثقته بأن دولة قطر ستنظم بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، موضحًا أنها ستكون استضافة استثنائية.

وتابع أن هذا المونديال ينظم لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط وهو فخر لدولة قطر ولكل العرب ويدل على بعد نظر وذكاء قطري، والجميع يثق بأن تكون الاستضافة والتنظيم والتأمين والإدارة على مستوى عال.