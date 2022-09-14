شكشك يبحث مع العابد الملاكات الوظيفية وسياسة التوظيف

الوطن / متابعات

بحث رئيس ديوان المحاسبة، خالد شكشك، الثلاثاء، مع وزير العمل والخدمة المدنية بالحكومة المنتهية علي العابد، الملاكات الوظيفية وسياسة التوظيف التي انتهجتها الدولة، وآليات تنفيذ توصيات الديوان بالخصوص.

وأوضح حساب ديوان المحاسبة أن اللقاء تضمن إعداد تصور لهيكلة الدولة والشكل العام للملاكات الوظيفية واتخاذ الإجراءات والخطط اللازمة لتوفير فرص عمل للمواطن، من خلال مشاركة وتعزيز دور القطاع الخاص، وإعداد برنامج وطني لتنظيم سوق العمل، وتجهيز ملاك إداري مبني على احتياجات الدولة الفعلية لكامل القطاعات.

كما تمت مناقشة إنشاء منظومة مركزية تنظم قواعد البيانات للموظفين العاملين بالجهاز الإداري من خلال رقمنة المنظومات بكافة قطاعات الدولة، إضافة إلى بعض المواضيع المتعلقة بعمل الوزارتين.