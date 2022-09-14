الوطنية للنفط: إنتاج النفط الخام مليون و218 ألف برميل خلال 24 ساعة 

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أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط اليوم الثلاثاء، أن إنتاج النفط الخام بلغ مليون و218 ألف برميل، وبلغ إنتاج المكثفات 53 ألف برميل خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضحت المؤسسة عبر حسابها الرسمي على “فيسبوك” أن إجمالي الاستهلاك المحلي للغاز الطبيعي مليار و136 مليون قدم مكعب خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكرت المؤسسة الوطنية للنفط أن استهلاك الشركة العامة للكهرباء بلغ 984 مليون قدم مكعب، واستهلاك مجمع الحديد والصلب، ومصانع صغيرة أخرى بلغ 57 مليون قدم مكعب.

وأشارت إلى أن استهلاك المؤسسة الوطنية للنفط بلغ 106 مليون قدم مكعب، في حين بلغ استهلاك مصانع الأسمنت 25 مليون قدم مكعب.