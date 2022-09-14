الزادمة يبحث معالجة المشاكل في الجنوب مع المجلس التسييري تراغن

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التقى نائب رئيس الحكومة الليبية سالم الزادمة وبصفته رئيس لجنة ازمة الجنوب ، بمقر ديوان مجلس الوزراء بمدينة سبها ، بالمجلس التسيري لبلدية تراغن حيث تطرق الاجتماع لوضع حلول لمختنقات منطقة تراغن وباقي المدن والمناطق بالجنوب الليبي

في إطار إهتمامات الحكومة الليبية لتنمية وتطوير المناطق الجنوبية تم رصد مخصصات مالية لمعالجة المشاكل التي تعانيها المنطقة الجنوبية

وأعلن نائب رئيس مجلس الوزراء عزم الحكومة الليبية عن تشكيل لجنة عليا لإطلاق برنامج لإنماء الجنوب يستهدف كل المرافق والمؤسسات والبلديات الجنوب الليبي والتي تأتي في أولوياتها عقد سلسلة من اللقاءات و الإجتماعات مع عمداء البلديات والفاعليات الإجتماعيه والوقوف الفعلي على أهم مشاريع تنمية الجنوب الليبي.