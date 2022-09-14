أمن بنغازي: ضبط مطلوبين ومهاجرين ضمن الخطة الأمنية المشكلة 

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أعلنت مديرية أمن بنغازي اليوم الثلاثاء ضبط عديد من المطلوبين لدى المراكز وضبط مهاجرين غير شرعيين وتسليمهم لجهات الإختصاص.

وأوضحت مديرية أمن بنغازي عبر حسابها على “فيسبوك” أن هذا الضبطيات تمت عقب انطلاق الخطة الأمنية المشكلة من قبل مدير أمن بنغازي العميد نوري الساعدي.

وأشارت المديرية إلى أنه تم ضبط أسلحة بيضاء بحوزة مواطنين وأجانب وتم اتخاذ ما يلزم من إجراءات وكذلك تم ضبط المركبات المخالفة ذات الزجاج المعتم وإزالته.

وكشفت مديرية أمن بنغازي أنه تم إجراء استيقافات أمنية مُفاجئة في عدة مناطق من المدينة أسفرت عن ضبط المخالفين والمطلوبين.

وكان الساعدي اتفق مع رؤساء وحدات التحقيق والتحريات بالأقسام والمراكز التابعة لمديرية أمن بنغازي على إطلاق الخطة الأمنية.

وتضمنت الخطة تكليف أعضاء التحريات بالمراكز وتزويدهم بدوريات الأمن الظاهر لضبط المطلوبين لدى مراكز الشرطة على ذمة محاضر والمطلوبين لدي القضاء وضبط الشارع العام.