الفيتوري: المجلس الرئاسي يُخالف القانون

الوطن| رصد

قال المحلل السياسي، إبراهيم الفيتوري، إنه لا يجوز للمجلس الرئاسي التدخل لوضع قاعدة دستورية، مبينا أن أقصى ما يمكن فعله، هو إعطاء رأي استشاري لمجلسي النواب والدولة أو التدخل لتحقيق التوافق بينهما.

وأكد الفيتوري، في تصريحات رصدها موقع “الوطن”، أن تدخل الرئاسي بالقاعدة الدستورية غير قانوني وفقا لاتفاق جنيف الذي يعد دستور لكل الأطراف حتى إجراء الانتخابات.

وتابع الفيتوري: “الاتفاق المبرم الذي أتى بالمجلس الرئاسي أعطى له صلاحيات محدودة جدا، قد تجعله مجلسا شكليا، أما وضع القاعدة الدستورية فهو من صلاحيات مجلس النواب فقط بالتوافق مع مجلس الدولة، أما تغيير هذه الصلاحيات بحيث تسند للمجلس الرئاسي، فيتطلب مؤتمرا دوليا يتوافق فيه الجميع على التغييرات الجديدة وهذا أقرب للمستحيل”.