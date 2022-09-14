الجلاء يرفض الحملة التي قام بها جهاز الظواهر السلبية والهدامة 

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أعلن مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث بنغازي رفضه للحملة التي قام بها جهاز الظواهر السلبية والهدامة والتي أظهرت مشاهد (كارثية) في أقسام المرفق الصحي.

وأكد مستشفى الجلاء في بيان له، أن بعض الكلام والصور المتلاعب بها أكبر من جولة وزيارة وصورة وكلمة وإهانة تقال في حقنا.

واعتبر مستشفى الجلاء في بيان له أن دخول اللجنة وهي غير ذات اختصاص، جاء بعد ساعات الدوام الرسمي ومغادرة رؤساء الأقسام وإدارة المستشفى مع وجود المناوب الإداري.

وأوضح المستشفى أنه لطبيعة عمله الذي يعمل طوارئ وتواجد المخلفات الطبية أثناء حالات الإنعاش وإنقاذ الحياة والتي تستدعي فيما بعد مسؤولي النظافة للتنظيف والتعقيم الدوري بإشراف مكتب مراقبة ومكافحة العدوى والذي يعد من أفضل المكاتب على مستوى المستشفيات.

وذكر أن لكثرة المترددين والزوار و ازدحام العناية والعمليات وممرات المستشفى الأمر الذي من الطبيعي أن يؤدي إلى قلة سلامة شروط مكافحة العدوى بهذه الأقسام الحيوية.

وأكد أنه تم التطرق والدخول للأقسام المغلقة تحت الصيانة منها قسم الملاحظة جزء كبير لازال تحت الصيانة الجذرية مع هذا يعمل القسم بكفاءة عالية بنظام 24 ساعة، وتعمد إظهار المستشفى في أسوء حالاته، إهانة وتهديد الكادر الطبي والتقليل من شأنه.

وأفاد المستشفى أن لإدارة لديها كافة المستندات والمخاطبات للوزارة وحتى للرقابة الإدارية وللنيابة العامة بخصوص كافة العراقيل التي تواجه المستشفى.

وكان مكتب الإعلام لوكيل وزارة الداخلية كشف عن مشاهد وصفها بـ “الكارثية” داخل مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث في بنغازي.

وذكر أن اللجنة المكلفة كشفت عن غرف العناية بدون تمريض والنظافة معدومة ونقص وجبات المرضى وتلاعب بالسجلات وغياب تام لرؤساء الأقسام والمسؤُولين وتركُ المرضى في الانتظار لساعات طويلة خاصةً في صور الأشعة.

وأوضح المكتب أن اللجنة وثقت كذلك أن قسم الطوارئ غير مهيّأ والكوادر الطبية غير موجُودة وإهمال للمرضى في الممرّات والأدوية والمُستلزمات الطبية مُنتهية الصلاحية في غُرف العمليات الرئيسية التي لا يوجد بها أي مسؤُول.

وأشار مكتب الإعلام إلى أن هذا الأمر يعدُّ خطيرًا جدًا وقد يكون مسؤولاً عن إزهاق الأرواح في هذا المرفق الصحّي الحيوي في مدينة بنغازي.

وأفاد المكتب أن اللجنة تفاجأت عند دخُولها بتهرّب جميع المسؤُولين بالمستشفى خوفًا من يَد القانون وتحمّل مسؤُولية تقصيرهم في واجباتهم الوطنية تجاه المُواطنين.