السائح: جدري القرود أقلّ خطورة من فيروس كورونا ولا داعي للهلع والخوف منه

ليبيا – قال مدير مركز مكافحة الأمراض حيدر السائح إن المركز سيعلن عن نتائج دراسته في الموت المفاجئ بين أطباء التخدير بشكل رسمي الفترة المقبلة.

السائح أشار خلال لقاء أذيع على قناة “ليبيا بانوراما” إلى أن المركز بصدد إجراء دراسة شاملة للأمراض المزمنة بينها “السّرطان” على ليبيا بالكامل؛ لتحديث مؤشّرات الدولة.

ولفت إلى أن “الدّرن” إشكالية خطيرة تواجه ليبيا وتم تسجيل حالات جديدة له خارج الرئة.

وأكد أنه لا تتوفّر لقاحات ضدّ “جدري القرود” في البلاد والحديث عن استجلابها ما زال مبكرًا، معتبرًا أن جدري القرود أقلّ خطورة من فيروس كورونا ولا داعي للهلع والخوف منه.

وأفاد أنه تم تسجيل 9 حالات اشتباه بجدري القرود؛ وبعد إجراء التحاليل اللازمة تبيّن عدم إصابتهم بالمرض، مؤكدًا أن فيروس “كورونا” لن يعود من جديد؛ بسبب اكتساب مناعة ضد الفيروس.

كما نوّه إلى أن “البيروقراطية الإدارية” في الدولة تسببت في تأخّر وصول تطعيمات الأطفال.

السائح أضاف: “لدينا 1200 راصد بكافة المراكز الصّحية الحكومية؛ وتواجهنا إشكالية في رصد الأمراض من داخل القطاع الخاص. المنافذ الليبية على أتمّ الاستعداد لمجابهة الفيروس؛ ووفّرنا لهم غرفا لـ(الحجر الصّحي) خاصّة لحالات الاشتباه”.

وشدد أنه تمّ الاتفاق مع وزارة الصحة على تخصيص الأقسام السّارية لعزل حالات “جدري القرود”، منوهًا إلى أن منظمة الصّحة العالمية وضعت ليبيا في التصنيف الأوّل من حيث احتمالية الإصابة بفيروس “جدري القرود”.

وأوضح أن مسؤولية مكافحة “الفيروس” تضامنيّة بين قطاعات الدولة باختلاف تخصّصاتها، مؤكدًا توفير مشغّلات الكشف عن “جدري القرود” من الميزانية العامّة المخصّصة للمركز الوطني.

وبيّن في ختام حديثه أن وزارة الصّحة احترمت رغبتهم في عدم التدخّل في اختصاصات المركز؛ كما حدث في مجابهة فيروس”كورونا”.

