السائح: الحكومة لم تصرف ميزانية إضافية لمكافحة “جدري القرود”

الوطن / متابعات

قال مدير مركز مكافحة الأمراض حيدر السائح، إن الحكومة لم تصرف ميزانية إضافية لمكافحة مرض “جدري القرود” كما أنها لم تصرف ميزانيات إضافية لمكافحة الموجتين الرابعة والخامسة من فيروس “كورونا”.

وأوضح السائح أن عدم صرف ميزانية إضافية من الحكومة، كان بناءً على عدم طلب المركز لتلك الميزانيات، موضحا أنه طالما يتم دفع مكافآت للعاملين بوزارة الصحة، وتوفير بعض مشغلات الكشف عن جدري القرود من الميزانية العامة المخصصة للمركز، فلا حاجة لطلب ميزانية موسعة والتي تصاحبها جهات رقابية.

وتابع مدير مكافحة الأمراض أن المركز لا ينكر أهمية وجود الميزانيات لتسهيل العديد من المهام، إلا أنه يستطيع العمل في ظل وجود ميزانية صغيرة، مشيرا إلى حاجة المركز بالفعل إلى توفر الميزانيات لبعض الأبواب الخاصة بالصرف.