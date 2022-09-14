المشري يبحث مع السفير الإيطالي ملف “التعاون الاقتصادي”

التقى رئيس مجلس الدولة “خالد المشري” اليوم الثلاثاء، السفيرَ الإيطالي لدى ليبيا “جوزيبي بوتشينو”.

وقال المكتب الإعلامي لمجلس الدولة في بيان عبر “فيسبوك” إن اللقاء اللذي جرى في مقر المجلس بالعاصمة طرابلس، حضره نائبا رئيس المجلس ناجي مختار وعمر بوشاح.

وبحسب البيان، ناقش الطرفان السبل الكفيلة بحلّ الأزمة السياسيّة الرّاهنة، إضافة إلى التّأكيد على أهمّيّة إقامة الانتخابات في أقرب الآجال.

كما تطرّق الطّرفان إلى سبل التّعاون الاقتصادي بين البلدين بما يخدم مصلحة الشّعبين الصّديقين، وفق البيان.