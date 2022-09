الدبيبة: من يريد الانتخابات يمكن أن نتفاهم معه.. والمجموعات المسلحة التابعة لـ باشاآغا انقلابية

ليييا – قال رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة إن هدفه الوصول لانتخابات توافقية، مشددًا على أن موعد الانتخابات يمكن أن يكون قريبًا إذا أنهى التشريعيون الجدل حول القاعدة الدستورية، حسب تعبيره.

الدبيبة وفي مقابلة مع قناة “الحدث” أضاف: “مفوضية الانتخابات جاهزة، وفي غضون أشهر وليس سنوات يمكن إجراء انتخابات في ليبيا إذا تم التوصل لقاعدة دستورية توافقية”.

وحول الصراع مع الحكومة المكلفة من البرلمان، قال الدبيبة: “من يريد الانتخابات يمكن أن نتفاهم معه في مرحلة انتقالية”، مؤكدًا: “نحن نضغط مع أكثر من ثلاثة ملايين ليبي استلموا بطاقاتهم لكن هناك من لديه مخطط خلق أجواء أخرى وانحرف عن خط الانتخابات المستقيم”.

واعتبر أن هناك من يريد أن تطول المراحل الانتقالية لكي يستمر التمديد لهم في مناصبهم، واصفًا المجموعات المسلحة المؤيدة لحكومة فتحي باشاآغا بـ”الانقلابيين”.

وأضاف في رد على سؤال حول الاشتباكات الأخيرة في طرابلس: “تم دحر هذا الانقلاب، وهذه المجموعات المسلحة غبية وانقلابية”، كاشفًا أنه يسعى لدور أكبر للاتحاد الإفريقي في حل الأزمة.

وفيما يتعلق بإنتاج النفط، أوضح الدبيبة قائلاً: “وصلنا لرقم قياسي هو الأول منذ 10 سنوات في إنتاج النفط”، مشيرًا إلى أن ليبيا عادت إلى إنتاج النفط بكميات كبيرة وحتى لما قبل 2011.

وشدد على أن ليبيا تساعد في توفير مصادر الطاقة، ومنع استمرار ارتفاع الأسعار، وأنه قد رصد أكبر ميزانية لدعم مؤسسة النفط.

وعما إذا كان يشعر بالقلق على حياته مع تجدد الاشتباكات من وقت لآخر في العاصمة طرابلس، وسعي قوات موالية لحكومة منافسة للسيطرة عليها، قال الدبيبة: “لست خائفًا، ومصيري بيد الله”، على حد تعبيره.

