الكوني يثمن دور سويسرا في دعم واستضافة جولات الحوار السياسي

الوطن / متابعات

ثمن النائب بالمجلس الرئاسي موسى الكوني، الدور الذي لعبته سويسرا في دعم واستضافة جولات ملتقى الحوار السياسي الليبي، بهدف تحقيق الاستقرار في ليبيا، وذلك خلال استقباله الثلاثاء سفير سويسرا لدى ليبيا، جوزيف رينجلي، الذي أكد دعم بلاده لجهود المجلس الرئاسي في تحقيق المصالحة الوطنية التي تمهد الطريق لإجراء الانتخابات وفق قاعدة دستورية .

واستعرض اللقاء جهود المجلس الرئاسي في إرساء السلام، وتوحيد مؤسسات الدولة، والعمل على إنجاح العملية السياسية، للوصول إلى الاستحقاقات الانتخابية التي يتطلع إليها الشعب الليبي.

‏بدوره عبر السفير عن دعم بلاده للخطوات التي اتخذها المجلس الرئاسي في ملف المصالحة الوطنية والانتخابات، وكل ما يحقق الاستقرار.