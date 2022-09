ليبيا – بحث عضو المجلس الرئاسي عبد الله اللافي مع سفير ألمانيا في ليبيا “ميخائيل أونماخت” آخر تطورات الأوضاع السياسية وأوجه الدعم الألماني المقدم إلى البلاد.

بيان صحفي صدر عن المجلس الرئاسي تابعته صحيفة المرصد أكد إن الجانبين تباحثا أيضا بشأن الجهود المحلية والدولية لحل الأزمة الليبية وتقديم الدعم الكامل للمبعوث الأممي الجديد عبد الله باتيلي واستكمال المسار الدستوري بين مجلسي النواب والدولة الاستشاري.

وأضاف البيان إن الغرض من هذا الاستكمال هو الذهاب إلى إجراء الاستحقاقات الانتخابية التي يتطلع إليها الشعب الليبي مع توفير عوامل نجاح الانتخابات الرئاسية والتشرعية المنشودة والقبول بنتائجها من جميع الأطراف ناقلا عن اللافي تثمينه لدور المانيا ومساعيها لإخراج ليبيا من أزمتها.

وبحسب البيان شدد اللافي على أهمية توافق جميع أطراف العملية السياسية على قاعدة دستورية لتحقيق آمال كل الليبيين في الوصول للانتخابات فيما أشاد “أونماخت” بتنسيق المجلس الرئاسي مع جميع الفرقاء السياسيين وتثبيت وقف إطلاق النار وإنجاح مشروع المصالحة الوطنية الشاملة.

وتابع البيان إن الإشادة الألمانية لمتدت لتشمل تعاون الرئاسي المتواصل مع الجهود الأممية والدول الداعمة لاستقرار ليبيا لإيجاد حل للأزمة السياسية الراهنة.

The post اللافي: لا بد من توافق كافة الأطراف السياسية على قاعدة دستورية لتحقيق آمال الليبيين first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية