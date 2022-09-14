إصابة 17 شخصاً في انفجار خزان وقود في سبها الليبية

وقع انفجار في وقت متأخر من يوم أمس (الثلاثاء) بمحطة وقود في مدينة سبها (جنوب ليبيا)، دون أن تُعرف أسبابه بعد.

وأكد المتحدث باسم جهاز الإسعاف والطوارئ، أسامة علي، في تصريح صحافي إصابة 17 شخصاً، من ضمنهم مدير مكتب إسعاف مطار سبها الذي أصيب بحروق أثناء تواجده لإنقاذ المصابين، مشيراً إلى أن كل المصابين نقلوا إلى المستشفى، وأن إصاباتهم جميعاً «متوسطة».

وطالب جهاز الإسعاف جميع فروعه في المنطقة الجنوبية بسرعة التوجه لدعم فرع سبها.

ويأتي الانفجار بعد أسابيع من انفجار صهريج وقود في مدينة أخرى بجنوب ليبيا، وأدى الانفجار لوفاة نحو 20 شخصاً، وجرح آخرين، ووقع بسبب تماس كهربائي حدث بين قطبي بطارية كانت تشغل مضخة لنقل الوقود من الصهريج.