مصلحة التفتيش التربوي: لم نضع أسئلة امتحانات الشهادة الثانوية

نفت مصلحة التفتيش التربوي مشاركتها في وضع أسئلة امتحانات الشهادة الثانوية للعام الدراسي 2021 – 2022، مؤكدة أنّ دورها يقتصر فقط على كتابة التقارير الفنية التي بيّنت نقاط الضّعف في طريقة وضع الأسئلة وسير الامتحانات.

وأعلن المركز الوطني للامتحانات فتح عرض أوراق الإجابة بمنظومة الامتحانات لتلاميذ شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي.

وقال مدير المركز الوطني للامتحانات أحمد مسعود في بيان له الخميس الماضي إنه تم فتح عرض أوراق الإجابة بمنظومة الامتحانات، وذلك لتسهيل على التلميذ للاطلاع ومراجعة أوراق إجابته ومقارنتها بالإجابة الصحيحة، وذلك من خلال الدخول على رابط النتيجة.