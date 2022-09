مسقط ديلي: ليبيا بحاجة لجهود جبارة محليًا وإقليميًا ودوليًا لضمان نموها وتنميتها

ليبيا – كشف تقرير نشرته صحيفة “مسقط ديلي” العمانية الناطقة بالإنجليزية غياب ليبيا عن كافة المؤشرات الخاصة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد نقل عن مخرجات “القمة العالمية للحكومات” المنعقدة في مدينة دبي بالشراكة مع كلية “محمد بن راشد” للإدارة الحكومية بعنوان “مؤشر أهداف التنمية المستدامة للمنطقة العربية 2022” تأكيداتها بالخصوص.

وأضاف التقرير إن المنطقة العربية سجلت من حيث تحقيق أهداف التنمية المستدامة في المتوسط درجة 58.2 من 100 ما يُظهر تحديا يستلزم بذل جهود وتعاون أكبر في جميع أنحاء هذه المنطقة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة خلال السنوات الـ8 المقبلة.

وبحسب التقرير حصلت الدول العربية الـ22 دولة عربية على علامة حمراء لما يقرب من نصف أهداف التنمية المستدامة الـ17 في وقت تواجه فيه البلدان الأقل نموا والفقيرة والمتأثرة بالصراعات الخطر الأكبر في تحقيق هذه الأهداف بما في ذلك ليبيا التي تعاني من صراع داخلي.

وبين التقرير حاجة ليبيا إلى جانب هذه الدول إلى جهود جبارة محليا ومن قبل شركائها الإقليميين والدوليين لضمان نموها وتنميتها مؤكدا إن التفاوت بين الدول الـ22 يعكس اختلافات كبيرة في الأداء في العديد من المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية.

وحدد التقرير نقاط الضعف الرئيسية في نتائج أهداف التنمية المستدامة للدول العربية حتى الآن ولا سيما في الهدف الـ5 “المساواة بين الجنسين” الذي يوصف بأنه التحدي الأكثر أهمية في جميع أنحاء المنطقة يليه الهدفان الـ2 “القضاء على الجوع” والـ8 “العمل اللائق والنمو الاقتصادي”.

وتابع التقرير إن تحديات أخرى لا تزال ماثلة في الأهداف الـ3 “الصحة الجيدة والرفاهية” والـ6 “المياه النظيفة والصرف الصحي” والـ9 “الصناعة والابتكار والبنية التحتية” والـ14 “الحياة تحت الماء” والـ16 “السلام والعدالة والمؤسسات القوية”.

وأشار التقرير إلى إطهار أهداف التنمية المستدامة الأخرى مزيدا من التباين ما يتطلب توصيات وحلول سياسات خاصة بكل بلد لتقديم حلول سريعة للتغلب على التحديات فضلا عن أخرى رئيسية تشمل فجوات كبيرة في بيانات قياس أداء التنمية المستدامة في المنطقة لا سيما فيما يتعلق بتوزيع الدخل والثروة.

ووفقا للتقرير تُظهر الفجوات الأكثر أهمية في البيانات حاليا في الأهدف الأول “القضاء على الفقر” والـ7 “الطاقة النظيفة يسيرة التكلفة” والـ10 “الحد من عدم المساواة” بسبب نقص البيانات حول توزيع الدخل والثروة التنمية المستدامة في أقل البلدان نموا ومنها ليبيا.

ترجمة المرصد – خاص

The post مسقط ديلي: ليبيا بحاجة لجهود جبارة محليًا وإقليميًا ودوليًا لضمان نموها وتنميتها first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية