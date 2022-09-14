المقري: الخارجية الامريكية تراجع ميزانية الدولة المحتلة

الوطن|رصد

أكد المحلل السياسي عبد الله ميلاد المقري بأن الدولة الليبية باتت مفقودة السيادة في ظل العصابة السياسية الحاكمة في العاصمة طرابلس التي تدير السياسة المالية لتبذير المال العام.

وأضاف المقري بأن التدخل الخارجي العسكري والسياسي والمالي أصبح مباحا مهيمن على تصرفات كوادر هذه العصابة بداية بمصرف ليبيا المركزي والاستثمارات الخارجية ومحفظة افريقيا والودائع في واشنطن ولندن وتركيا.

وأعرب المحلل السياسي عن استغرابه من قيام المصرف المركزي بفتح أبوابه على مصراعيه لاستقبال السفير الامريكي والذي أصبح لايحتاج الى اذنا مسبقا على حد وصفه.