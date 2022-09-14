سامي الساعدي: اهنئ تاج راسي الصادق الغرياني بزواج ابنته

شهد عبدالحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة حفل عقد قران ابنة المفتي المعزول الصادق الغرياني، بمشاركة العديد من المسؤولين والوزراء بحكومته، ومنهم نوري بوسهمين رئيس تيار «يا بلادي»، وخالد شكشك رئيس ديوان المحاسبة، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية سليمان الشنطي وأسامة الصلابي، بمسجد مراد آغا بتاجوراء.

وقال سامي الساعدي، القيادي في الجماعة الليبية المقاتلة وأمين عام البحوث بدار الإفتاء التابعة للمفتي المعزول الصادق الغرياني، “اليوم عقد قران أخينا الحبيب محمد اقنودة على كريمة شيخنا سماحة مفتي عام ليبيا الشيخ الصادق بن عبد الرحمن بن علي الغرياني بمسجد مراد آغا بتاجوراء”.

واضاف “التهاني للعروسين ولشيخنا وتاج رأسنا سماحة المفتي، ولأخينا الحبيب الدكتور سهيل والشيخ محمد الغرياني والشيخ عبد المولى وآل الغرياني الكرام جميعًا”.