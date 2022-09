ليبيا- أشاد عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني بدور سويسرا المتمثل بدعم واستضافة عديد جولات ملتقى الحوار السياسي الرامية لتحقيق الاستقرار في ليبيا.

إشادة الكوني جاءت وفقا بيان صحفي صدر عن المجلس الرئاسي تابعته صحيفة المرصد خلال لقاء جمعه بالسفير السويسري في ليبيا “جوزيف رينجلي” جدد فيه الأخير دعم بلاده لجهود المجلس في تحقيق المصالحة الوطنية التي تمهد الطريق لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية وفق قاعدة دستورية.

ووفقا للبيان شهد اللقاء استعراض جهود الرئاسي في إرساء السلام وتوحيد مؤسسات الدولة وإنجاح العملية السياسية للوصول إلى الاستحقاقات الانتخابية التي يتطلع إليها الشعب الليبي في وقت شدد فيه الكوني على توجه المجلس لتفتيت المركزية التي أرهقت العاصمة طرابلس وساهمت في الانسداد السياسي.

The post الكوني: ماضون في تفتيت المركزية لإرهاقها طرابلس وإسهامها بالانسداد السياسي first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية