جهاز الإسعاف يستعد لنقل مصاب بانفجار محطة وقود في سبها إلى مستشفى الحروق بطرابلس

أعلن جهاز الإسعاف والطوارئ العمل على تجهيز سيارة عناية فائقة لنقل أول حالة من جرحى انفجار محطة وقود في مدينة سبها إلى مستشفى الحروق والتجميل طرابلس.

وأشار الجهاز إلى أن العمل جاري بالتنسيق مع مكاتب الإسعاف في الجنوب لنقل الحالة التي تخضع للعلاج حاليا في مركز سبها الطبي، حسب بيان على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الأربعاء.

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وفي الساعات الأولى من اليوم، وصلت فرق الطوارئ التابعة لجهاز الإسعاف والطوارئ من المدن الجنوبية إلى مدينة سبها لدعم فرق الجهاز بالمركز الطبي سبها.

ووقع انفجار بمحطة وقود بالطريق الزراعي الجديد قرب حي الحساونة بمدينة سبها، مخلفا وراءه 17 مصابا، منهم 11 حالة في مركز سبها الطبي، وثلاث حالات في مصحة سبها الدولية، وأربع حالات في مصحة اسيل الغد، وليس بينها حالات حرجة، وفق بيان سابق للجهاز.