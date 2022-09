ميدل إيست آي: ليبيا من بين 69 دولة لم تستوفي الحد الأدنى لمتطلبات الشفافية المالية

ليبيا- أكد تقرير اقتصادي نشره موقع أخبار “ميدل إيست آي” البريطاني أن ليبيا من بين دول بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لم تستوفي متطلبات الشفافية المالية.

التقرير الذي تابعته وترجمت المقتضب منه الذي يخص ليبيا صحيفة المرصد نقل عن الخارجية الأميركية تأكيدها عبر تقريرها السنوي بالخصوص إخفاق البلاد في تلبية الحد الأدنى من هذه المتطلبات المتمثلة بكل ما يتعلق بالموازنات العامة وإقرارها واكتمال البيانات الخاصة بها.

وأضاف التقرير إن متطلبات الشفافية تتطلب إطلاع المواطنين على كيفية إنفاق عائدات الدولة المالية وأموال ضرائبها المستوفاة منهم، مؤكدًا أن من بين الـ141 دولة تم تقييمها أخفقت سلطات 69 منها من بينها الليبية في استيفاء الحد الأدنى من هذه المتطلبات.

ترجمة المرصد – خاص

