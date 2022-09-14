موضحةً موعد انخفاضها.. الارصاد: رطوبة عالية اليوم.. وارتفاع للحرارة غدا على هذه المناطق

كشف المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا عن الوضع الجوي السائد والمتوقع هذا اليوم الاربعاء 14/ 09 / 2022م وخلال اليومين القادمين.

وبحسب التقرير الصادر عن المركز فإن الاجواء تشهد رطوبة نسبية عالية على مناطق شمال ليبيا مع تكاثر للسحب من حين لأخر على بعض مناطق الشمال الشرقي خاصة الجبل الأخضر.

ووفقا للتقرير تتراوح درجات الحرارة القصوى هذا اليوم مابين (29-33)مْ على المناطق الساحلية ولا تتجاوز (27)مْ على مرتفعات الجبل الأخضر، وتكون مابين (35-40)مْ على مناطق الدواخل والجنوب مع ارتفاع بسيط في درجات الحرارة من يوم الغد على اغلب مناطق غرب ليبيا.

ومن المتوقع بحسب التقرير تغير الأجواء نهاية الاسبوع القادم (يومي الاربعاء والخميس) حيث تنخفض درجات الحرارة مع تكاثر للسحب.

والله اعلـــــــــم.