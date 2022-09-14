ليبيا الان

مجلس الدولة: المشري اطّلع على نتائج محادثات برلين بشأن ليبيا

تم النشر منذُ 51 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

التقى رئيس مجلس الدولة “خالد المشري” أمس الثلاثاء السفيرَ الألماني لدى ليبيا “ميخائيل أونماخت”.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الدولة الاستشاري عبر “تويتر” إن اللقاء الذي جرى في مقر المجلس بالعاصمة طرابلس، حضره النائب الأول لرئيس المجلس “ناجي مختار” والنائب الثاني “عمر بوشاح”.

وبحسب البيان، ناقش اللقاء أهم المستجدات في الساحة السياسية الليبية، إضافة إلى ما خلصت إليه محادثات برلين بشأن ليبيا التي عُقدت نهاية الأسبوع الماضي.

ووفق البيان أكد الطرفان على ضرورة إيجاد حل مستدام للأزمة الليبية، والتسريع بإجراء الانتخابات وتذليل العقبات التي تحول دون إجرائها.

 

الوسوم

المشري ليبيا

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة الساعة 24

عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك