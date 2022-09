ليبيا – تدارس علي القطراني نائب رئيس حكومة الاستقرار مع مدير مركز البيضاء الطبي عبد الرحيم مازق المختنقات التي تواجه سير عمله واحتياجاته الضرورية.

بيان صحفي صدر عن حكومة الاستقرار طالعته صحيفة المرصد أشار إلى مشاركة عضو مجلس النواب عن مدينة البيضاء آدم بو صخرة والسنوسي المغربي المستشار الصحي للقطراني في المناقشات بين الأخير ومازق الرامية لتوفير هذه الاحتياجات لما لها من أثر على تقديم أفضل الخدمات الطبية والرعاية الصحية.

وأضاف البيان إن هذه الخدمات شاملة لسكان المدينة وما حولها من مناطق مبينا إن الحاجة ماسة لتوفير الأجهزة الطبية التخصصية والتشخيصية إلى جانب تنفيذ المشاريع المتعثرة غير المستكملة في المركز في وقت شدد فيه القطرانيعلى تقديم الدعم اللازم عبر لجنة إدارة الأزمة.

The post القطراني: سنوفر الدعم اللازم إلى مركز البيضاء الطبي لتمكينه من خدمة السكان first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

