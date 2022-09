ميراج نيوز: من يدير مراكز الاحتجاز يحاولون إسكات المهاجرين غير الشرعيين

ليبيا – اتهم تقرير تحليلي القائمين على إدارة مراكز احتجاز المهاجرين غير الشرعيين بعدم تمكين العاملين في وسائل الإعلام والصحافة من الوصول لهؤلاء.

التقرير الذي نشره موقع “ميراج نيوز” الإخباري الأسترالي وتابعته وترجمته صحيفة المرصد شدد على وجوب إنهاء فشل التواصل المباشر مع المهاجرين غير الشرعيين في ظل وجود أدلة كثيرة على أن أصواتهم غير مسموعة في الغالب أو يتم إسكاتها عمدا أو التلاعب بها بطرق تقلل من أهميتها.

وأضاف التقرير إن سماع هذ الأصوات إن تم في أفضل الأحوال فيكون عبر وسطاء داعمين للمهاجرين غير الشرعيين ممن يستمعون ويلاحظون من مسافة بعيدة لأن المحتجزين يبقون في كثير من الحالات غير مرئيين أو مسموعين على الإطلاق ما قاد بالمحصلة لتآكل حقوق الإنسان وإضفاء شرعية على العنف.

واختتم التقرير بالإشارة إلى مواصلة عدد من الصحفيين والإعلاميين لمساعيهم الرامية إلى الإبلاغ عن المعاناة التي يمر بها هؤلاء في وقت ما زال فيه إصرار القائمين على إدارة مراكز احتجازهم كبيرا لرفض تمكين وسائل الإعلام والصحافة من الوصول للمهاجرين غير الشرعيين.

ترجمة المرصد – خاص

