عبدالحكيم بعيو يدعو لعصيان مدني شامل في ليبيا

الوطن| رصد

رأى المترشح الرئاسي السابق، عبدالحكيم بعيو، أن من يرفضون الانتخابات ويتحدثون عن الدستور مستفيدون من أماكنهم لمدة 10 و15 سنة،

ودعا بعيو، عبر فيديو متداول، الليبيين إلى الاستعداد لتنفيذ عصيان مدني شامل يبدأ في تاريخ 24 يناير 2023 على غرار الجزائر للمطالبة بالبدء في إجراء الانتخابات.

وأوضح أن العصيان المدني سيطالب بالخروج من الانسداد السياسي ومن الازمة الليبية، وسيطالب مفوضية الانتخابات بإعلان القوائم النهئية للمترشحين والإعداد لإجراء الانتخابات، مبينا أن الاحتجاجات السلمية ستدعو لإخراج المرتزقة الأجانب من ليبيا.

وزعم بعيو أنه التقى مجموعة من سفراء الدول العظمى ومن الأمم المتحدة وأغلبهم لا يريدون انتخابات في ليبيا، وهؤلاء يتحدثون فقط في الإعلام عن الانتخابات والديمقراطية والمواطن الليبي لكنهم في الحقيقة لا يريدون انتخابات.

وتابع: “هؤلاء يدركون أن الانتخابات يمكن أن تأتي لهم بشخص لا يريدونه وهم يريدون أجندة معينة، الحكومة أيضًا لا تريد انتخابات وتريد أن تستمر حتى 2030 أو 2040”.