17 مصابا جراء انفجار مستودع وقود في سبها

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أكد جهاز الإسعاف والطوارئ، اليوم الأربعاء، إن عدد المصابين جراء انفجار مستودع الوقود في سبها بلغ 17 مصابا، بينهم 11 مصابا وصلوا سبها الطبي و3 إلى مصحة سبها الدولية، و4 مصابين وصولوا إلى مصحة أسيل الغد.

وقال الجهاز في بيان له، أنه من ضمن المصابين مدير مكتب إسعاف مطار سبها “إبراهيم محمد عبد الجليل”، والذي تعرض للإصابة أثناء عملية إنقاذ المصابين.

وطالب الجهاز، جميع فروع جهاز الإسعاف بالمنطقة الجنوبية سرعة التوجه لدعم فرع جهاز الإسعاف والطوارئ بمدينة سبها.

من جانبه قال المركز الطبي، “نتيجة للانفجار الذي حدث في أحد أحياء المدينة وصل إلى مركز سبها الطبي عدد 14 حالة مصابة بإصابات متفاوتة ولا يوجد إصابات حرجة وخطيرة بينها”.

ووقع الحريق بالقرب من المعهد العالي، ونشر نشطاء على منصات التواصل صور ومقاطع فيديو لحدوث الانفجار الضخم.