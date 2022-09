ليبيا – التقى رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري برفقة نائبيه الأول ناجي مختار والثاني عمر بوشاح السفير الإيطالي في ليبيا “جوزيبي بوتشينو”.

بيان صحفي صدر عن المجلس اطلعت عليه صحيفة المرصد أكد تكريس اللقاء لمناقشة السبل الكفيلة بحل الأزمة السياسية الراهنة وتعزيز سبل التعاون الاقتصادي بين ليبيا وإيطاليا بما يخدم مصلحة شعبيهما.

وأضاف البيان إن الجانبين شددا على أهمية إقامة الانتخابات التشريعية والرئاسية في أقرب الآجال.

The post المشري وبوتشينو: لا بد من إقامة الانتخابات التشريعية والرئاسية في أقرب الآجال first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية