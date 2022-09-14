التوجيه المعنوي ببراك الشاطئ يوجه بالكشف عن مهربي المخدرات

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نظّم مكتب التوجيه المعنوي ببراك الشاطئ، محاضرة توعوية حول آفة المخدرات والمؤثرات العقلية.

ووفقًا لما ذكرته إدارة التوجيه المعنوي بالقوات المسلحة، استهدفت المحاضرة منتسبي اللواء 12 مشاة، والكتيبة 125 مشاة التابعة إلى منطقة براك العسكرية، حيث تطرّقت المحاضرة إلى كيفية الوقاية من هذه الآفة ومحاربتها.

من جانبه، وجه العميد حسن أحمد عريدة، العاملين في البوابات بالانتباه والدقة في الكشف عن مهربي الممنوعات، وتنفيذ تعليمات القائد العام فيما يخص البوابات، وكذلك بلاغات مدير مكتب القائد العام بشأن العاملين بالبوابات العسكرية.