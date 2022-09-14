مديرية بنغازي: انطلاق الخطة الأمنية لضبط المطلوبين لدى مراكز الشرطة والقضاء

أعلنت مديرية أمن بنغازي، انطلاق الخطة الأمنية المشكلة تحت إشراف مدير أمن بنغازي، عميد نوري الساعدي.

وقالت مديرية الأمن في بيان صادر عنها: “انطلقت الخطة الأمنية المُشكلة من مدير أمن بنغازي والتي جاء تشكيلها عُقب إجتماعه الأخير بالسادة رؤساء وحدات التحقيق والتحريات بالأقسام والمراكز التابعة لمديرية أمن بنغازي”.

وأضاف البيان “تضمنت الخطة تكليف أعضاء التحريات بالمراكز وتزويدهم بدوريات الأمن الظاهر لضبط المطلوبين لدى مراكز الشرطة على ذمة محاضر والمطلوبين لدي القضاء وضبط الشارع العام وبإشراف مُباشر من رئيس الخطة الرائد فرج العشيبي”.

وتابع “تم إجراء استيقافات أمنية مُفاجئة بعدة مناطق من المدينة أسفرت عن ضبط العديد من المطلوبين لدى المراكز وضبط مهاجرين غير شرعيين وتسليمهم لجهات الإختصاص كما تم ضبط أسلحة بيضاء بحوزة مواطنين وأجانب وتم اتخاذ ما يلزم من إجراءات وكذلك تم ضبط المركبات المخالفة ذات الزجاج المعتم وإزالته”.