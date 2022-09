زيدان: مركزي طرابلس يفرض حصارًا اقتصاديًا على الشرق.. وهناك أطراف تمارس الاحتلال العسكري بالمنطقة الغربية

ليبيا – أكد المحلل السياسي فرج زيدان أن قيادة الجيش قالت :”أنها من الناحية السياسية تدعم كل شرعية تأتي عن طريق البرلمان باعتباره آخر جسم منتخب من قبل الليبيين لكن لا تدعم عسكريا فتحي باشاآغا وبالفعل الآن الاشتباكات تمت وانتهت وأثبتت بالفعل أن الجيش لم يكن طرفًا في العملية العسكرية”.

زيدان وفي مداخلة له عبر قناة “الحدث” وتابعته صحيفة المرصد،أعرب عن اعتقاده بأن الناطق باسم القيادة العامة اللواء أحمد المسماري تكلم عن هذه المسألة وأوضح على منبر قناة العربية الحدث هذه المسألة لكن من الناحية السياسية طبعا الجيش الوطني يتعامل مع حكومة فتحي باشاآغا بمنتهى الاستقلالية أي بمعنى أنه لا يتدخل، في مسائل إدارتها للدولة في المناطق التي تسيطر عليها القوات المسلحة بدليل مثلا هذه البيانات التي تصدر مطالبة البلديات بعدم التعامل مع حكومة الوحدة الوطنية”.

وأضاف:”لكن هناك جزئية مهمة جدا بأن الواقع الذي تحكمه إدارات ومؤسسات الدولة بما فيها البلديات الآن يتجاوز مسألة شرعية يعني التي يتكلم عنها فتحي باشاآغا، الآن عبد الحميد الدبيبة لديه قوة تتمثل في كون أن مصرف ليبيا المركزي والأموال تتم بالتنسيق مع حكومة الدبيبة والبلديات بما فيها المنطقة سواء في المنطقة الشرقية أو الجنوبية جزء كبير منها يتعامل من الناحية الإدارية مع حكومة فتحي باشاآغا لكن من ناحية أخرى فأن الحكومة ليست لديها الإمكانيات المطلوبة لتزويد هذه البلديات بالموارد المهمة للقيام بالخدمات البلدية التي تلتزم بها هذه البلديات”.

وواصل حديثه: “المدة الفائتة سعت حكومة باشاآغا إلى الاقتراض من مصرف ليبيا المركزي فرع بنغازي والمصارف التجارية،لكن لإشكالية الآن بأن مصرف ليبيا المركزي في طرابلس يمارس حصارا اقتصاديا على المصارف الواقعة في المنطقة الشرقية وإن نجحت حكومة باشاآغافي الحصول على بعض الاقتراض من هذه المصارف، لكن المسألة في تقديري فأن آلية الاقتراض لن تكن مستمرة ومن ثم هذه البلديات الآن أصبحت تتعامل مع حكومة عبد الحميد الدبيبة كأمر واقع لأنها محتاجة للموارد المالية”.

وبالنسبة لتصريحات عبد الحميد الدبيبة من الناحية الدولية،قال زيدان: جميع الأطراف الدولية خاصة المتدخلة في الشأن الليبي تدرك المعادلة الليبية وأن ما يتكلم به الدبيبة هراء،ولكن هناك أطراف لديها نفوذ ومصالح تمارس مايسمى بحالة الاحتلال العسكري والمدني للعاصمة طرابلس والمنطقة الغربية وهي تدعم الدبيبة لأنها ترى أنه ليس من مصلحتها أن يكون هناك حكومة تمثل السيادة الليبية،هناك دول مثل بريطانيا وتركيا رفضت حكومة باشاآغا لكونها قد تكبح وتنهي تدخلات هذه الدول في ليبيا،أما قطر الآن تحاول الوساطة وهناك توجه لاختيار حكومة ثالثة لأن مسألة التوجه للانتخابات يتطلب نسف الحكومتين”.

