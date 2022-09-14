اختتام الدورة الـ 15 لتدريب أئمة ليبيا بالقاهرة

بوابة إفريقيا الإخبارية- همسة يونس |

14 September, 2022

اختتم بمقر المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بالقاهرة، الدورة الخامسة عشر للمنظمة العالمية لخريجي الأزهر فرع ليبيا لعدد 25 إمامًا وخطيبًا وواعظًا ومدرسًا للقرآن الكريم وباحثي وأكاديمي الجامعات الليبية تحت رعاية الأزهر الشريف وإشراف وتدريب أكاديمية الأزهر العالمية للتدريب والمنظمة العالمية لخريجي الأزهر.

وقدم الحاضرون شكرهم وتقديرهم لجهود الأزهر الشريف وعلمائه الأجلاء على ما قدموه من علم وفير خلال هذه الدورة والتي تركزت في العديد من المسائل الفقهية العالقة وشرحها على يد نخبة من علماء ومفكري الأزهر الشريف.

وأكدت المنظمة، أن هذه الجهود المستمرة التي تبذلها المنظمة العالمية لخريجي الأزهر تأتي لترسيخ مفهوم الوسطية والاعتدال في الإسلام ومحاربة كافة أشكال التطرف الفكري بما يساهم في إعادة الاستقرار داخل المجتمع الليبي.