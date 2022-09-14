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ارتفاع الدولار وهبوط اليورو أمام الدينار

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان-طرابلس

تباينت أسعار العملات الدولية في السوق الرسمية أمام الدينار، اليوم الأربعاء، مقارنة بتعاملات أمس الثلاثاء.

وارتفع متوسط سعر صرف الدولار إلى 4.96 دينار من 4.92 دينار أمس، وفق النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي.

وانخفض سعر الجنيه الإسترليني إلى 5.70 دينار مقابل 5.76 دينار أمس، وسعر اليورو إلى 4.95 دينار من 4.99 دينار أمس.

وسجل سعر الريال السعودي زيادة إلى 1.32 دينار مقابل 1.30 دينار أمس، والدرهم الإماراتي إلى 1.35 دينار مقابل 1.31 دينار أمس وثبت الدينار التونسي عند 1.34 دينار.

في حين لم يطرأ تغيير على الليرة التركية التي سجلت 0.27 دينار، واليوان الصيني الذي سجل 0.71 دينار.


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صحيفة العنوان الليبية

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