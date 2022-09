ديندياس: المذكرة التركية الليبية غير القانونية جزء من السلوك التركي اللا القانوني

ليبيا – أكد وزير الخارجية اليوناني “نيكوس ديندياس” أن بلاده ستستمر في الدفاع عن حقوقها ومصالحها وفقا لما نصت عليه اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.

تأكيد “ديندياس” جاء في خطابه أمام الندوة الـ4 للقانون الدولي والسياسة الدولية للمجتمع اليوناني المنعقدة تحت شعار “القانون الدولي والعلاقات الدولية – 40 عاما منذ اتفاقية مونتيغو باي لعام 1982 لقانون البحار” وتابعته وترجمت ما يخص ليبيا منه صحيفة المرصد.

وسلط “ديندياس” خلال خطابه الضوء على أهمية الاتفاقية بالنسبة لبلاده وتعنت تركيا ورفضها بعناد القبول بها وتطبيق بنودها مشيرا إلى إن “مؤتمر المحيط 2024” الذي ستستضيفه اليونان سوف يتناول الجانب الخاص بحماية البيئة بموجب أحكامها.

وأضاف “ديندياس” بالقول:”يشكل انتهاك تركيا لقواعد القانون الدولي للبحار مصدر توتر وعدم استقرار فالتهديد باستخدام القوة إذا مارست اليونان حقها في مد مياهها الإقليمية إلى 12 ميلا بحريا والترويج لعقيدة “الوطن الأزرق” والمذكرة التركية الليبية غير القانونية عناصر من السلوك التركي اللا القانوني”.

واختتم “ديندياس” قائلا:”كل هذا يمثل انتهاكات صارخة للقانون الدولي تقوض بشكل خطير أي محاولة لحل النزاع الوحيد بيننا وبين البلد المجاور سلميا”.

ترجمة المرصد – خاص

