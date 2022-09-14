المريمي ينفي حدوث أي توافق بين عقيلة والمشري حول نقاط القاعدة الدستورية

نفى فتحي المريمي المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب، حدوث أي توافق بين عقيلة صالح وخالد المشري، بشأن النقاط الخلافية حول القاعدة الدستورية.

وكشف المريمي في تصريحات صحفية أن النقاط الخلافية حول القاعدة الدستورية، ترتكز على شروط الترشح في الانتخابات الرئاسية، لافتاً إلى أن الخلاف يكمن في أحقية مزدوجي الجنسية في الترشح للانتخابات، وكذلك مشاركة العسكريين في الانتخابات أيضًا.

وأكد المريمي أن الباب ليس مُغلقًا أمام مجلس النواب، للتباحث حول هذه النقاط الخلافية، والتوصل إلى حل بشأنها، مشيراً إلى أن هناك مقترحات ومبادرات عدة سواء من خلال السفارات أو بعثة الأمم المتحدة وغيرها من الدول التي تسعى لتقريب وجهات النظر.