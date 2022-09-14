انفجار خزان وقود في ليبيا وإصابة 17 شخصا

أُصيب 17 شخصاً جراء انفجار خزان وقود في مدينة سبها بجنوب ليبيا في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء الـ13 من سبتمبر (أيلول)، وفق وزارة الصحة الليبية.

وقال شهود إن السلطات تمكنت من إخماد حريق نجم عن الانفجار.

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ويأتي الانفجار بعد أسابيع من انفجار صهريج وقود في مدينة أخرى بجنوب ليبيا أوقع قتلى عدة وعشرات الإصابات.

ويشهد القطاع النفطي الليبي مشكلات عدة منذ أشهر، منها ظاهرة التسرب التي تكررت في خطوط النقل التي تغذي موانئ التصدير، ما دفع إلى مزيد من التراجع في الصادرات من الخام، وانخفاض معدل الإنتاج العام إلى أقل من نصف القدرة الفعلية.

وضاعف هذا الخلل الفني المفاجئ أزمات المؤسسة الوطنية للنفط، التي أغلقت عدداً من الحقول والموانئ في شرق البلاد وجنوبها، لأسباب سياسية، وتعرض عدد من منشآتها في غرب البلاد لأضرار كثيرة نتيجة الاشتباكات المتكررة بين ميليشيات مسلحة على مقربة منها.

وفي نهاية يونيو (حزيران) الماضي، حذر السفير المبعوث الأميركي الخاص إلى ليبيا، ريتشارد نورلاند، من استخدام النفط وعائداته “كسلاح” لتسوية الخلافات السياسية في ليبيا، مطالباً بتلبية رغبة الشعب الليبي في إدارة الثروة النفطية بشكل مسؤول.