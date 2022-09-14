السفير الألماني بعد لقاء النويري والمشري: جهود مستمرة لاستكمال المسار الدستوري

قال السفير الألماني لدى ليبيا ميخائيل أونماخت، اليوم الأربعاء، إنه استمع من نائب رئيس مجلس النواب فوزي النويري، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، إلى الجهود المبذولة لاستكمال الأساس الدستوري في ليبيا.

وأضاف في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أن «هذه الجهود مستمرة، بناء على الاتفاق الذي تم التوصل إليه في اجتماعات جنيف والقاهرة».

والتقى السفير الألماني مع المشري، أمس الثلاثاء، حيث بحثا أهم المستجدات في الساحة السياسية الليبية، إضافة إلى ما خلصت إليه محادثات برلين بشأن ليبيا التي عُقِدت نهاية الأسبوع الماضي، وفق المكتب الإعلامي لمجلس الدولة.

– المشري يبحث مع السفير الألماني مخرجات محادثات برلين

– المبعوث الألماني يعلق على اجتماع برلين بشأن الأزمة الليبية

– المبعوث الإيطالي: جددنا في برلين التأكيد على دعم مسار شامل للانتخابات في ليبيا بأسرع وقت

جاء ذلك في ظل حالة انسداد سياسي تعيشها ليبيا، على خلفية صراع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، ورئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا، مع غياب الحديث عن خطة لإجراء الانتخابات التي تعذر إجراؤها نهاية العام الماضي.

اجتماع برلين حول ليبيا

وانعقد اجتماع بشأن ليبيا في العاصمة الألمانية برلين بمشاركة المبعوثين الخاصين إلى ليبيا من كل من الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وممثلين عن تركيا ومصر، إضافة إلى السفيرة البريطانية كارولين هورندال، ووكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية، روزماري دي كارلو.

وجدد المشاركون في اجتماع برلين التأكيد على التزامهم المشترك بدعم مسار شامل نحو الانتخابات في ليبيا «بأسرع وقت»، وأعربوا كذلك عن تطلعهم إلى العمل مع الممثل الخاص للأمين العام الرئيس الجديد لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي، وفق المبعوث الإيطالي الخاص إلى ليبيا، نيكولا أورلاندو.

ولقاء برلين هو اجتماع دوري للمبعوثين وممثلي الدول المعنية بليبيا والأمم المتحدة شركاء «عملية برلين»، وسبق عقد الاجتماع في كل من تونس وإسطنبول وروما خلال الأسابيع الماضية.

وقال المبعوث الألماني الخاص إلى ليبيا، كريستيان بوك، السبت، عبر حسابه على «تويتر» إن «حضور وزيرة الخارجية الألمانية ووكيلة الأمين العام للشؤون السياسية عملية برلين يؤكد دعم ألمانيا لليبيا لاستئناف العملية السياسية والانتخابية».