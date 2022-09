ليبيا – قال عضو مجلس النواب مصباح دومة إن حقوق فزان السياسية ضاعت في ظل المركزية والانقسام السياسي وشخصنة مؤسسات الدولة.

دومة أكد في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أن وفود برقة وطرابلس تعبر عن وجهة نظر كل إقليم بعيدًا عن النظرة الكاملة للوطن.

