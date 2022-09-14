ألمانيا تبدي استعدادها لدعم مفوضية الانتخابات فنياً واستشارياً

الوطن| متابعات

أكد سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى ليبيا، ميكائيل أونمخت، استعداد بلاده لتقديم الدعم الفني والاستشاري للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس مجلس المفوضية عماد السايح، اليوم الأربعاء، السفير أونمخت، في ديوان مجلس المفوضية.

ووفق بيان للمفوضية، فقد عبّر أونمخت، عن تقدير بلاده للجهود الوطنية الساعية لإنجاز الانتخابات، ومجدداً استعدادها لتقديم الدعم الفني والاستشاري مما يعزز جاهزية المفوضية ويهيئ مناخاً ملائماً لتنفيذ الاستحقاقات المرتقبة، مثمناً في الوقت ذاته جهود المفوضية التي اضطلعت بها في التعامل مع المراحل الانتخابية السابقة.