أوغلو: من كانوا ينتقدون وجود تركيا في ليبيا يثنون اليوم على دورها هناك

كشف وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، أن وفد من البرلمان التركي سيزور المنطقة الشرقية ومجلس النواب وطرابلس، خلال الأيام القادمة.

وقال أوغلو في تصرحات، إن من كانوا ينتقدون وجود تركيا في ليبيا، يثنون اليوم على الدور الفعال الذي تلعبه أنقرة في هذا البلد، وبدأوا يقولون إن تركيا ضامنة للأمن والاستقرار هناك.

وأشار وزير الخارجية التركي إلى أن السياسة الخارجية التركية تتكيّف باستمرار مع الظروف المتغيرة بما يتماشى مع مصالحها القومية، مؤكدا أن تركيا تحاول بناء علاقات جيدة مع كافة الأطراف الليبية.