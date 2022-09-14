جعودة: مبادرة الكوني بالعودة لنظام المحافظات خطوة في الاتجاه الصحيح

أكد عضو مجلس الدولة الاستشاري، صالح جعودة، أن “مبادرة النائب بالمجلس الرئاسي موسى الكوني، بالعودة لنظام المحافظات خطوة في الاتجاه الصحيح”.

وقال جعودة في تغريدة عبر “تويتر”: إن “مبادرة موسى الكوني بالعودة لنظام المحافظات خطوة في الاتجاه الصحيح أتمنى أن يتم العمل بها قريبا”.

وكان «الكوني» قد زار مدينة مصراتة، لعقد لقاء مع أعيانها وحكمائها ورئيس وأعضاء المجلس البلدي للمدينة التي اختارها – حسب قوله – لرمزيتها ودورها المحوري في الحفاظ على وحدة التراب الليبي، لإطلاق رؤيته للعودة إلى اللا مركزية في الحكم، باعتبارها الحل الأنجع لإنهاء حالة الانسداد السياسي المقلقة، والخروج بالبلاد من أزمتها، بحسب بيان للمجلس الرئاسي.

وقال الكوني إنه يرى أن “الحل الأمثل لخروج ليبيا من حالة الانقسام وعدم الاستقرار الأمني والمجتمعي، وحالة الانسداد السياسي التي وصلت إليها الأطراف الليبية بمختلف تصنيفاتها وتوجهاتها الفكرية والسياسية والمجتمعية، هو العودة للحكم اللامركزي والعمل بنظام المحافظات، المكفول بشرعية تاريخية دستورية، توزعت وفقه جغرافية ليبيا إلى عشر محافظات.

وتحدث ” الكوني ” خلال طرحه لرؤيته عن إشكاليات تمركز سلطة مركزية واحدة في العاصمة، واستفرادها بتصريف كافة الأعمال المالية والعسكرية كما السياسية، بمعزل عن بقية أطراف البلد، وعن انتظارات الناس العاجلة، وأن رهن القرار بالعاصمة جعلها محل مطمع لكل من أراد السلطة المطلقة أو الاستحواذ على مقاليد التصريف في ثروات البلد.