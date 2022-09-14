السفير الألماني يجدد استعداد بلاده لدعم مفوضية الانتخابات

جدد السفير الألماني لدى ليبيا، ميخائيل أونماخت، استعداد بلاده لتقديم الدعم الفني والاستشاري للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، ما يعزز جاهزيتها، ويهيئ مناخًا ملائمًا لتنفيذ الاستحقاقات المرتقبة.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الدكتور عماد السايح، اليوم الأربعاء، السفير الألماني بديوان مجلس المفوضية. وثمن أونماخت جهود المفوضية التي اضطلعت بها في التعامل مع المراحل الانتخابية السابقة.

وفي وقت سابق الأربعاء، قال السفير الألماني لدى ليبيا إنه استمع من نائب رئيس مجلس النواب فوزي النويري، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري إلى الجهود المبذولة لاستكمال الأساس الدستوري في ليبيا. وأضاف في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أن «هذه الجهود مستمرة، بناء على الاتفاق الذي جرى التوصل إليه في اجتماعات جنيف والقاهرة».

السفير الألماني والمشري

والتقى السفير الألماني مع المشري أمس الثلاثاء، حيث بحثا أهم المستجدات في الساحة السياسية الليبية، إضافة إلى ما خلصت إليه محادثات برلين بشأن ليبيا التي عُقِدت نهاية الأسبوع الماضي، وفق المكتب الإعلامي لمجلس الدولة

جاء ذلك في ظل حالة انسداد سياسي تعيشها ليبيا، على خلفية صراع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة ورئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا، مع غياب الحديث عن خطة لإجراء الانتخابات التي تعذر إجراؤها نهاية العام الماضي.

وانعقد اجتماع بشأن ليبيا في العاصمة الألمانية برلين بمشاركة المبعوثين الخاصين إلى ليبيا من كل من الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وممثلين عن تركيا ومصر، إضافة إلى السفيرة البريطانية كارولين هورندال، ووكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية، روزماري دي كارلو.

وجدد المشاركون في اجتماع برلين التأكيد على التزامهم المشترك بدعم مسار شامل نحو الانتخابات في ليبيا «بأسرع وقت»، وأعربوا كذلك عن تطلعهم إلى العمل مع الممثل الخاص للأمين العام الرئيس الجديد لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي، وفق المبعوث الإيطالي الخاص إلى ليبيا، نيكولا أورلاندو.

ولقاء برلين هو اجتماع دوري للمبعوثين وممثلي الدول المعنية بليبيا والأمم المتحدة شركاء «عملية برلين»، وسبق عقد الاجتماع في كل من تونس وإسطنبول وروما خلال الأسابيع الماضية.

رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات د.عماد السايح والسفير الألماني لدى ليبيا ميخائيل أونماخت، 14 سبتمبر 2022. (مفوضية الانتخابات)