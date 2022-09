عمران: فرنسا تحاول لعب دور الوسيط لإيجاد موطئ قدم لها في المشهد الليبي

ليبيا – قالت عضو الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور نادية عمران إن فرنسا تحاول لعب دور الوسيط، منافسة بذلك بعض الدول التي تسعى الآن للقيام بوساطة بين الأطراف الليبية والدول المتنفذة في ليبيا في محاولة لإظهار حيادها، وكذلك لإيجاد موطئ قدم لها في المشهد الليبي.

عمران أشارت في تصريح لموقع “عربي21” القطري إلى أن فرنسا كادت أن تفقد دورها في الملف الليبي، كونها محسوبة على أحد الأطراف.

ولفتت إلى أن فرنسا يبدو أنها جادة في الانضمام للوساطة التي تقودها تركيا، بحسب تقديراتها.

