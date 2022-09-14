المريمي: لا توافق حتى الآن حول القاعدة الدستورية

الوطن| رصد

كشف المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب، فتحي المريمي، أن السلطات المصرية تعمل على تقريب وجهات النظر بين المستشار عقيلة صالح، وخالد المشري، بشأن القاعدة الدستورية إلا أنه حتى الآن لم يحدث أي توافق بينهما بشأن النقاط الخلافية.

وأوضح المريمي، في تصريحات رصدها موقع “الوطن”، أن النقاط الخلافية حول القاعدة الدستورية ترتكز على شروط الترشح في الانتخابات الرئاسية، مشيرًا إلى أن الخلاف يكمن في أحقية مزودي الجنسية في الترشح في الانتخابات، وكذلك مشاركة عسكريين في الانتخابات أيضًا.

وأضاف أن الباب ليس مغلقًا أمام مجلس النواب، للتباحث حول هذه النقاط الخلافية، والتوصل إلى حل بشأنها، لافتًا إلى أن هناك مقترحات ومبادرات عدة سواء من خلال السفارات أو بعثة الأمم المتحدة وغيرها من الدول التي تسعى لتقريب وجهات النظر.