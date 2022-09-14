ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

14 September, 2022

قال بيان لاتحاد القبائل الليبية عن قلقه الشديد من القرارات الصادرة عن حكومة الوحدة الوطنية، بتخصيص مساحات كبيرة من الأراضي بطرابلس في مواقع لها خصوصيتها و رمزيتها التارخية و تمثل السيادة الوطنية، و ذلك لصالح سفارات أجنبية، الأمر يعد تفريطا في السيادة الليبية و تجاوز لصلاحيات الحكومة ،و تفريط في حقوق الشعب الليبي.

وقال اتحاد القبائل في بيان توصلت به بوابة افريقيا الاخبارية، أن هذا التصرف يعد مخالفا للأعراف و العلاقات الدبلوماسية فليس من المنطق أو المعقول تخصيص أربعون ألف متر مربع لسفارة واحدة، فهي تكفي لأن تكون مجمع لسفارات أربعون دولة أو أكثر وهذا ما يثير القلق و الشك في استخدام هذه المساحات الشاسعة في أغراض مشبوهة.

وأشار الاتحاد، أن الأراضي التي تصرفت فيها حكومة الودة تعتبر جزء لا يتجزأ من مطار و قاعدة امعيتيقة و امتداد لها فهي تمثل السيادة و الكرامة لدى الشعب الليبي بكافة قبائله، داعية إلى ضرورة العدول عن هذه القرارات و إلغاءها، مع الإعلان عن ذلك رسميا.

كما دعا الاتحاد كافة أبناء الشعب الليبي إلى الإعلان عن رفضهم لهذا الاجراء و الاحتجاج على هذا التصرف المخالف و المهين، و الخروج في مظاهرات سملية.

كما حذّر الاتحاد البعثات الدبلوماسية لسفارات الدول المعنية في ليبيا إلى عدم مجارات حكومة الوحدة في هذا التصرف المخالف و المشبوه و ذلك حفاظا على سلامة هذه البعثات من غضب الشعب الليبي.