ليبيا – علق عضو مجلس الدولة الاستشاري بلقاسم قزيط على زيارات المبعوث الفرنسي لدى ليبيا إلى شرق البلاد.

قزيط قال في تصريح لموقع “عربي21”: إن زياراته إلى الشرق ولقاء بعض الشخصيات هناك ليست خاصة ولا فردية، فقد قام قبلها بزيارات إلى المنطقة الغربية والتقى خلالها رئيس المجلس الرئاسي، وكذلك رئيس مجلس الدولة هناك، لذا فزيارته للشرق تدخل ضمن هذه التحركات.

ولفت إلى أن فرنسا تحاول عن طريق هذه الزيارات القول بأنها موجودة في الملف الليبي ومهتمة به، مستبعدًا أن هذه التحركات ستؤثر على العلاقة مع تركيا، سواء شرقًا أو غربًا، كون أنقرة ودورها أكبر وأكثر أهمية.

قزيط: تحركات فرنسا لن تؤثر على العلاقة مع تركيا سواء شرقًا أو غربًا

