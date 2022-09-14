اللافي “يشيد” بدور بلديات ليبيا لإنجاح مشروع المصالحة

الوطن|متابعة

التقى النائب بالمجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، رئيسا المجلس التسييري لبلديتي العجيلات المدينة والجديدة، فرج غرودة، وفرج أبوعجيلة، وعدد من أعيان وحكماء البلديتين.

وناقش الاجتماع الذي عقد بديوان المجلس الرئاسي، المشاكل والصعوبات التي تعيق تقديم الخدمات للمواطنين بالبلديتين في العديد من المجالات، لاسيما المواصلات والمرافق السكنية وسبل تمكين الأجهزة المختصة من تنفيذ مشروعاتها.

كما بحث اللقاء ملف التنمية المكانية من خلال الاهتمام بالمرافق الصحية التابعة للبلديتين، وكذلك إيجاد حلول لمشكلة نقص مياه الشرب.