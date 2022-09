خارجية تصريف الأعمال تؤكد تواصلها مع الجانب التشادي للإفراج عن صيادي إجدابيا المحتجزين

ليبيا – أصدرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في حكومة تصريف الأعمال تعليماتها للسفارة الليبية والقنصليات العاملة في جمهورية تشاد بزيارة الليبيين المحتجزين داخل الأراضي التشادية؛ للاطمئنان على سلامتهم وصحتهم، وتقديم الخدمات القنصلية اللازمة.

الوزارة أكدت بحسب منصة “حكومتنا” تواصلها مع أعلى المستويات من الجانب التشادي لغرض الإفراج عن الشباب، وتشكيل خلية أزمة للتواصل مع الأطراف المعنية لضمان الإفراج عنهم.

وأعلنت الوزارة أنها تابعت منذ بداية احتجاز أربعة شباب ليبيين من قبل السلطات التشادية كانوا قد ضلوا طريقهم في الصحراء إلى داخل الأراضي التشادية.

وأكدت بأنها حريصة على حماية ورعاية المواطنين الليبيين خارج الحدود، وهي أحد ثوابت السياسية الخارجية الليبية، حيث قامت بتشكيل خلية أزمة تعمل على مدار الساعة للتواصل مع كافة الأطراف المعنية لضمان الافراج عن هؤلاء الشباب، وتمكينهم من العودة لوطنهم والالتحاق بذويهم.

وأفادت الوزارة بأنها على تواصل مع الجانب التشادي على أعلى المستويات بغرض الإفراج عن الشباب الليبيين، وأن سفارة جمهورية تشاد المعتمدة بطرابلس قد أكدت قرب الإفراج عليهم.

الوزارة أكدت بأنها على ثقة تامة بأن الاشقاء في جمهورية تشاد لن يدخروا جهدًا في سبيل ذلك، وأن الوزارة على استعداد تام للتعاون مع السلطات التشادية بالخصوص، والتباحث أيضًا للحد لمثل هذ الحوادث وغيرها من القضايا التي تتعلق بضبط وأمن الحدود المشتركة بين البلدين.

