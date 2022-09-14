الحكومة الليبية تتابع أعمال الصيانة بعيادة حي المختار في بنغازي

الوطن| متابعات

تابع نائب رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية علي القطراني، رفقة وزير الصحة “عثمان عبد الجليل”، أعمال الصيانة بعيادة حي المختار، بمنطقة الوحيشي بمدينة بنغازي.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية، اليوم الأربعاء، اطلعا خلالها على أعمال الصيانة المتوقفة منذ عشر سنوات ، ونسب الإنجاز فيها.

ووجه القطراني بحسب ما أورد المكتب الإعلامي للحكومة الليبية، بضرورة استكمال العمل بالعيادة وتجهيزها بشكل عاجل، مؤكدًا أن الحكومة الليبية تولي اهتماماً خاصاً بهذه المناطق وتسعى لتوفير كافة الخدمات بها وخاصة الخدمات الصحية لرفع المعاناة عن كاهل المواطن .

من جانبه، أكد وزير الصحة “عثمان عبد الجليل”، أن الوزارة ستتابع أعمال الصيانة بالعيادة وغيرها من المرافق الطبية، كما ستسعى إلى الرفع من مستواها لتكون جاهزة لتقديم كل ما يحتاجه المواطن.

.